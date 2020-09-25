COVID-19 развезли по миру задолго до объявления пандемии

Коронавирус нового типа распространился по миру за несколько недель до объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии. Об этом говорится в исследовании американской аналитической корпорации RAND, эксперты которой попытались оценить, какую роль в коронакризисе сыграли коммерческие авиарейсы. Было подтверждено, что организация, которую так яростно критикует администрация президента Дональда Трампа, серьёзно опоздала с официальным заявлением о «вирусном» коллапсе.

Для того, чтобы понять динамику распространения COVID-19, исследователи RAND использовали инструмент визуализации воздушного движения. Как говорится в докладе корпорации, масштабный «экспорт» вируса начал расти ускоренными темпами с 19 февраля 2020 года — за несколько недель до того, как ВОЗ объявила пандемию. К концу февраля — примерно за две недели до соответствующего выступления организации — свыше пяти случаев заражения в день или почти 40 случаев в неделю уже происходили по всему миру из-за работы воздушного транспорта.

Как отмечают в RAND, по состоянию на 27 февраля 2020 года 15 государств «импортировали» больше одного инфицированного в неделю — в основном из-за пределов Китая. «Импортёры» наибольшего количества заражённых на один рейс к этой дате — это государства Азии, Северной Америки и Европы. В девятке стран с наибольшим ввозным риском на тот момент находились Япония, Таиланд, США, Вьетнам, Южная Корея, Великобритания, Филиппины, Малайзия и Германия.

Эти результаты подчёркивают важность создания гибкой перспективной аналитической основы для политики, связанной с рисками пандемии, — говорится в докладе RAND. — Официальные заявления в области общественного здравоохранения могут звучать слишком поздно, чтобы становиться эффективными триггерами ключевых решений.

По большому счёту исследование подчёркивает неэффективность ВОЗ. Ещё в мае Трамп объявил, что его администрация намерена полностью прекратит отношения с организацией, потому что её руководство отказалось от проведения реформ, на которых настаивали США. Как утверждают в Вашингтоне, ни власти Китая, ни руководство ВОЗ не предприняли необходимых мер в связи с распространением нового коронавируса. В Белом доме говорили, что организация «не выполняет своих основных функций, для которых была учреждена». Одной из главных претензий служило то, что организация вовремя «не предупредила международное сообщество и не предотвратила глобальную пандемию». Попытки США получить больше информации о так называемом нулевом пациенте в вопросе выяснения причин распространения нового коронавируса натолкнулись на противодействие. Администрация Трампа информировала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Авиаперелёты сыграли отдельную роль в распространении вируса. Недавние исследования демонстрируют, что большую опасность на гражданских рейсах представляют так называемые бессимптомные носители COVID-19. В частности, об этом свидетельствуют результаты научной работы, которая была проведена южнокорейскими учёными, изучившими эвакуационные рейсы. Она была опубликована в конце августа в журнале Emerging Infectious Diseases, который выпускается Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. В качестве мер по снижению риска исследователи предлагают соблюдение масочного режима во время полёта, гигиены рук и физической дистанции. Однако, как показывает практика посткарантинных воздушных рейсов, мало кто заботится об этих правилах.