В Туркмении создадут двухпалатный парламент 

Халк Маслахаты (Народный Совет) Туркмении в пятницу единогласно одобрил проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", предусматривающего создание в стране двухпалатного парламента, сообщает туркменское государственное агентство ТДХ.

Заседание Народного Совета, являющегося высшим представительным органом в стране, из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире впервые проходит дистанционно.

После обсуждения проекта Конституционного закона президент Гурбангулы Бердымухамедов , председательствующий на заседании, поставил на голосование постановление Народного Совета об одобрении документа. Постановление было принято единогласно, и глава государства как председатель Народного Совета подписал его.

"Мы считаем, что принятие Конституционного закона будет ещё одним важным шагом на пути демократизации нашей страны. Я твердо уверен, что Национальный Совет Туркменистана превратится в общенациональный представительный орган, объединяющий наш народ и направляющий к высоким целям", — подчеркнул президент на заседании.

Согласно одобренному проекту Конституционного закона, новый туркменский двухпалатный парламент будет называться Милли Генгеш (Национальный Совет) Туркменистана. Проект определяет его как представительный орган, осуществляющий законодательную власть и состоящий из двух палат, — Халк Маслахаты и Меджлис.

Теперь одобренный Народным Советом проект Конституционного закона в рамках этого же заседания будет рассмотрен Меджлисом (парламентом), после чего поступит на подпись президенту Туркменистана и обретет силу закона.

Новый Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", предусматривающий создание в стране двухпалатного парламента, предусмотрено ввести с 1 января 2021 года.