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Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Внедорожник сбил протестующего в Лос-Анджелесе
Фото: AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Внедорожник сбил одного из участников проходившей в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) демонстрации после суда по делу о смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, пострадавшего отвезли в больницу, передает газета Los Angeles Times со ссылкой на власти.
Ранее телеканал CNN сообщил, что протесты начались в США после того, как в суде в Лисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, Сан-Диего, Нью-Йорк.
Газета указывает, что в четверг вечером в районе Голливуда началась демонстрация несогласных. Протестующие шли по Бульвару Сансет, когда, согласно размещенным видео в соцсетях, проезжавший черный внедорожник сбил одного из протестующих, тот упал на спину.
После этого водитель поехал дальше по бульвару и чуть не сбил еще несколько человек, которым пришлось отскакивать от несущейся машины.
Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Николас Прэндж сообщил изданию, что на место прибыли парамедики. По его словам, скорая помощь отвезла по меньшей мере одного человека в больницу, информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.
В полиции LA Times заявили, что пытаются получить информацию о произошедшем.
По данным канала NBC Los Angeles, в протесте сторонников движения Black Lives Matter принимало участия около 200 человек.
Бреонна Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
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Комментарии 3
В мире , Джордж Флойд , CNN , Лос-Анджелес , Нью-Йорк , Сиэтл , США
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