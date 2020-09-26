Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Китай приостанавливает прием грузов с 2 судов из-за коронавируса на продуктах из России 

Прайм и ещё 6 31 минуту назад
На продуктах из России обнаружили коронавирус
Фото: ТАСС
Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за обнаруженного коронавируса на образцах импортируемых из России продуктов и внешней упаковке, сообщается на сайте главного таможенного управления.

"Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомило, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что таможенные органы по всей стране начиная с субботы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.
По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет возобновлено.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Прайм: последние новости
Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира Источник: ЕС хочет ввести новые санкции против России из-за Украины Источник: ЕС хочет ввести новые санкции против России из-за Украины Евро снижается к доллару на фоне ухудшения ситуации с COVID в Европе Евро снижается к доллару на фоне ухудшения ситуации с COVID в Европе
В мире , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение