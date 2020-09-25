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«Будет много погибших»: коронавирус вернулся в Европу 

Артём Кульша 1 час назад
«Будет много погибших»: коронавирус вернулся в Европу
Фото: Reuters
Зимой многие люди погибнут в Европе от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения Саутгемптонского университета (Великобритания) Майкл Хед сообщил CNN.
По его мнению, по мере похолодания, приближения сезона гриппа и усталости людей от ограничений количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе будет расти.

«Мы увидим большое распространение случаев заболевания, много госпитализаций и большую нагрузку на систему здравоохранения. Также будет большое число погибших», — считает Хед.

При этом он высказал мнение, что количество смертей пациентов с COVID-19 не достигнет уровней, наблюдавшихся во время первой волны пандемии. Единственным на данный момент способом предотвратить распространение коронавирусной инфекции ученый назвал соблюдение мер социального дистанцирования.
Вчера, как сообщал «Рамблер», европейский комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что в настоящее время ситуация с распространением COVID-19 в ряде стран Европейского союза (ЕС) сейчас хуже, чем в марте, и это вызывает чрезвычайное беспокойство.
Комментарии 1
В мире , Стелла Кириакидис , ЕС , CNN , Великобритания
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