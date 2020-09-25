«Будет много погибших»: коронавирус вернулся в Европу 

Зимой многие люди погибнут в Европе от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения Саутгемптонского университета ( Великобритания ) Майкл Хед сообщил CNN.

По его мнению, по мере похолодания, приближения сезона гриппа и усталости людей от ограничений количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе будет расти.

«Мы увидим большое распространение случаев заболевания, много госпитализаций и большую нагрузку на систему здравоохранения. Также будет большое число погибших», — считает Хед.

При этом он высказал мнение, что количество смертей пациентов с COVID-19 не достигнет уровней, наблюдавшихся во время первой волны пандемии. Единственным на данный момент способом предотвратить распространение коронавирусной инфекции ученый назвал соблюдение мер социального дистанцирования.