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Эксперты предупреждают о новых ковид-трагедиях этой зимой 

BFM.RU 12 минут назад
Миру предрекли новую трагедию зимой
Фото: ТАСС
Хотя количество зарегистрированных случаев коронавируса достигает рекордного уровня, поскольку Европа переживает вторую волну эпидемии, смертность все еще значительно ниже своего апрельского пика, сообщает CNN.
На первый взгляд перспективы не кажутся слишком мрачными. Но эксперты предупреждают, что этой зимой нас ждет еще больше трагедий.
Европейские больницы теперь лучше оборудованы для лечения COVID-19. Такие меры, как социальное дистанцирование и ношение масок, стали нормой, и последнее распространение инфекции произошло в основном среди молодых людей, которые с меньшей вероятностью умрут, если заразятся вирусом.
Тем не менее становится все холоднее, и приближается сезон гриппа. Инфекция распространяется на пожилых людей, и есть признаки того, что население устало соблюдать ограничения.

«Очевидно, что у нас действительно нет никаких способов предотвратить распространение COVID-19, кроме изоляции или мер социального дистанцирования и так далее. У нас еще нет вакцины», — говорит Майкл Хед, старший научный сотрудник Университета Саутгемптона в Великобритании.

Хотя он не ожидает, что количество смертей достигнет уровней, наблюдавшихся во время первой волны, Хед добавляет: «Мы увидим большое распространение случаев заболевания, мы увидим много госпитализаций и большую нагрузку на нашу службу здравоохранения. Также будет большое число погибших».
По оценкам Хеда, больницы теперь могут лучше диагностировать и лечить вирус, а это объясняет, почему уровень смертности среди пациентов интенсивной терапии в некоторых европейских странах снизился примерно с 50% весной до примерно 20%. Но в Болгарии, Хорватии, на Мальте, в Румынии и Испании наблюдается устойчивый рост смертности.
По словам директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, в первую неделю сентября наибольшая доля новых случаев по-прежнему приходилась на людей в возрасте от 25 до 49 лет. Но также увеличилось количество случаев заболевания в старших группах от 50 до 79 лет.
Хед предупредил, что рост числа заболевших «в какой-то момент выльется в инфекции среди пожилых людей, у которых более высокий уровень смертности».
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