«Неоправданны»: ЕС отверг ответные санкции России 

Евросоюз отверг новые российские санкции. В Брюсселе считают, что у этих ограничений нет оснований. Ранее в МИД России объявили о расширении черного списка невъездных граждан ЕС. Такие меры были приняты в ответ на продление содружеством антироссийских санкций до середины марта 2021 года.

Официальный представитель ЕС Питер Стано заявил, что Евросоюз считает ответные ограничения со стороны России неоправданными и отвергает их.

«Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны», — сказал Стано в комментарии РИА «Новости».

По его словам, европейские санкции, которые были приняты членами Европейского союза, «являются адресными и соответствуют международному праву». «Внесение в списки [ЕС] происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств», — заверил он.

Стано подчеркнул, что ограничительные меры Евросоюза направлены «на изменение определенного поведения». При этом официальный представитель международного союза призвал уточнить у российского МИДа точную причину введения ответных ограничительных мер и их юридическую основу.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия решила ответить на конфронтационную линию Брюсселя расширением черного списка невъездных граждан Евросоюза. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.

«Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций», — указала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Европа «в обход существующих международных норм» продолжает расширять санкции и применяет их под «надуманными и порой абсурдными предлогами».

При этом Москва предупредила Брюссель, что оставляет за собой право и в дальнейшем реагировать на «конфронтационную линию» Евросоюза.

ЕС 11 сентября опубликовал в своем Официальном журнале решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России. Эти ограничения были введены в 2014 году из-за ситуации на Украине. После опубликования решение вступило в силу.

Эти санкции предусматривают ограничения на въезд и замораживание активов в Европейском союзе. Они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт в эфире радио «Sputnik» отметил, что в данной ситуации действия российской стороны стандартные.

«Законы дипломатической жизни такие же строгие, как и законы физики. В дипломатии один из основных принципов — это принцип симметричности. Россия не может вести себя иначе, и в этом смысле европейские дипломаты не должны ожидать иного», — обратил внимание эксперт.

Вместе с тем он выразил мнение, что «пока Европа фактически — территория с военно-политическим доминированием Соединенных Штатов». «И ужесточение, и ослабление санкций против России, конечно же, решается в госдепартаменте , в Вашингтоне», — пояснил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже выражал позицию России по вопросу продления старых санкций и введения или ужесточения новых. Он заявил, что Москве стоит выстраивать свои отношения с Европой с использование «страховочной сетки» и на основании взаимности в плане рестрикций.

«Во-первых, неправильно с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим ограничить негативное влияние различных западных структур — государств, многочисленных так называемых НПО — на существующие в нашей стране и у наших союзников планы», — сказал глава МИД РФ.

Вместе с тем Лавров напомнил, что Россия столкнулась с ограничительными мерами еще задолго до событий на Украине и референдума в Крыму в 2014 году.