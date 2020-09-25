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США выдадут Германии бывшего надзирателя концлагеря 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
США выдадут Германии бывшего надзирателя концлагеря
Фото: ТК «Звезда»
Экс-охранник концлагерей Карл Бергер, живущий в США с 1959 года, будет выслан в Германию.
94-летний Карл Бергер будет выслан в Германию по обвинению в пособничестве убийству 70 узников концлагерей Нойенгамме. Бергер проживает в Соединенных Штатах более 60 лет с 1959 года.
Из немецких архивов известно, что в марте 1945 года Бергер сопровождал марш смерти из Меппена в Нойенгамме, в следствие чего погибло 70 заключенных. По данным немецкой радиостанции Deutsche Welle, Бергер работал надзирателем добровольно и никогда не просил освободить его от этой должности.
The Times сообщает, что Бергер до сих пор получает немецкую пенсию, так как по окончании Второй мировой войны работал госслужащим. Преступное прошлое бывшего надзирателя стало известным благодаря деятельности созданного в 1979 году комитета по преследованию оказавшихся в Америке нацистов и их сообщников. В следствие активной работы комитета из страны уже были высланы 67 нацистских преступников. Прокуратура Мемфиса сообщает, что Бергер «был частью репрессивной машины СС, которая содержала людей в чудовищных условиях в концентрационных лагерях».
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В мире , Газета The Times , Германия , США
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