Пока вы не уснули: Крым поставил США и РФ на грань войны 

ВКонтакте, Одноклассники. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест , слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Швеция обвинила Россию в нарушении своих территориальных вод 14 сентября. По сообщению шведского минобороны , российские корабли находились в территориальных водах государства 11 минут. Такие обвинения со стороны Стокгольма в адрес Москвы звучат не впервые.

Два военных корабля РФ незаконно вошли в территориальные воды Швеции к юго-западу от Гетеборга 14 сентября, заявили на сайте министерства обороны Швеции.

Самолет компании «Аэрофлот» , прилетевший рейсом из Тюмени, столкнулся с самоходным трапом в Шереметьево . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел после посадки, когда самолет выруливал.

соцсети

В фитнес-клубе Jump в Москве, в бассейне которого произошел несчастный случай с дочерью актера Владимира Конкина Софьей, нет медицинского пункта. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 32-летняя Конкина погибла в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Городскую клиническую больницу имени Боткина (Боткинскую больницу) с диагнозом «Утопление».

Президент России Владимир Путин был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Писатель Сергей Комков рассказал, что 10 сентября направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

Всю неделю наблюдаются проблемы с выездом из Белоруссии для грузовых автомобилей, сообщает Telegram-канал NEXTA Live. На границе в настоящее время скопилась огромная пробка.

По данным журналистов, после выходных на белорусской границе начали образовываться большие очереди из грузовых фур, направлявшихся в соседние с республикой страны. В понедельник 21 сентября пробка насчитывала более 600 автомобилей, выезжавших в Литву, Латвию, Польшу и Украину.

В Крыму может начаться масштабное военное столкновение между Россией и Западом. Об этом политолог Роман Травин заявил «Свободной прессе».

Во время акции протеста в Минске 23 сентября пострадали несколько сотрудников ОМОН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Есть несколько пострадавших сотрудников милиции", — ответил собеседник агентства на вопрос о том, пострадали ли на акции бойцы ОМОН.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице из-за нарушения масочного режима была остановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Википедия

Стали известны детали переговоров пилотов Су-30мк2 и Су-35 перед моментом крушения крушения под Тверью, когда один истребитель случайно сбил другое воздушное судно огнем из 30-миллиметровой пушки, сообщают источники.

Звучит команда «Огонь», после чего пилот Су-35 должен был произвести фотовыстрел, однако вместо камеры был произведен выстрел из пушки, передает Telegram-канал «112».

СМИ кричат: в Лиепае закрылся старинный рыбоперерабатывающий завод, выпускавший «Рижские шпроты». Действовал аж с 1892 года! Одни пишут, что его погубила пандемия, другие, что глупость чиновников Латвии, третьи, что жадность банкиров.