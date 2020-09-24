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Жители Минска пожаловались на митингующих 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Жители Минска пожаловались на митингующих
Фото: Reuters
Минчане начали активно жаловаться в правоохранительные органы на участников акций протеста, за последние сутки в столичную милицию пожаловались несколько сотен человек, сообщили в МВД Белоруссии.
На поведение митингующих жалуются рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское МВД.

«Выходки правонарушителей не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города. В том числе мешают и милицейским патрулям оперативно выезжать на пресечение семейных скандалов, к местам преступлений», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ни один из звонков граждан не остается без внимания, правоохранители продолжат реагировать на нарушения порядка.
В среду в Минске прошли акции протеста в связи с прошедшей инаугурацией белорусского лидера Александра Лукашенко. Силовики применили водометы для разгона участников акций. Несколько десятков человек задержали. В ходе протестной акции в Минске пострадали несколько сотрудников ОМОН. Было заведено 280 административных дел об участии детей в несанкционированных акциях.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Минск
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