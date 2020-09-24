Жители Минска пожаловались на митингующих 

«Выходки правонарушителей не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города. В том числе мешают и милицейским патрулям оперативно выезжать на пресечение семейных скандалов, к местам преступлений», — добавили в ведомстве.