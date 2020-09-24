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СМИ опубликовали фрагмент письма Колесниковой к отцу из СИЗО 

News.ru 55 минут назад
Опубликован фрагмент письма Колесниковой к отцу из СИЗО
Фото: РИА Новости
Находящаяся в СИЗО член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова написала письмо своему отцу.
Адвокат рассказала о состоянии Колесниковой
В письме, фрагменты которого опубликовало издание Tut.by в своём Telegram-канале, Колесникова пишет, что скучает по семье, а также просит своих соратников не сдаваться. Она также назвала тех, кто её похищал, слабыми, не умеющими делать хорошо даже свою работу.

Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка, — написала она.

Своему отцу она также рассказала, что с ней всё в порядке, в изоляторе терпимые условия, а у неё появились новые подруги, с которыми во время прогулок она занимается фитнесом.
Ранее Мария Колесникова записала из СИЗО обращение к жителям Белоруссии в преддверии Марша справедливости, призвав не бояться быть свободными. Она поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что ни о чём не жалеет.
7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках, затолкали в микроавтобус без номеров и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре Минска. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.
16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы, писал NEWS.ru.
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Комментарии 9
В мире , Белоруссия в огне , Иван Кравцов , Антон Родненков , Мария Колесникова , ФСИН
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