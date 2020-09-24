Постпред США заклеймила позором Совбез ООН 

Высказывания Крафт отличались от выступлений постпредов других стран, говоривших о необходимости совместной борьбы с последствиями пандемии, отмечает РИА «Новости».

Перед ней выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров , он назвал несправедливыми нападки на систему ООН и ВОЗ.

«Позор вам всем. Я удивлена, и мне противно от содержания сегодняшней дискуссии. Мне весьма стыдно за членов этого совета, которые решили сосредоточиться на политических обидах, нежели на важнейшем вопросе», — заявила Крафт.

«Более того, я разочарована от имени тех людей, которых вы пытаетесь охватить, растрачивая эту возможность на политические цели. Президент [США Дональд] Трамп четко дал понять — мы будем делать то, что правильно, даже если это будет непопулярно, потому что вот что я вам скажу: это не конкурс популярности», — добавила американский постпред.

Она добавила, что глава Белого дома заявил, что США сделали наиболее «мощный вклад» в борьбу с пандемией, выделив 20 млрд долларов для этих целей.

Крафт отметила, что США также выделили свыше 90 млн долларов на программу ООН. Вашингтон вложил в это больше других стран, уверена представитель США.

После этого Крафт сообщила, что Иран финансирует и вооружает террористов. Потом она изложила тезисы с критикой в адрес Китая. По ее словам, нужно привлечь к ответственности страну, «которая распространила эту чуму на весь мир».

«Решение Китая, Китайской коммунистической партии скрыть происхождение этого вируса, занизить представление о его опасности и подавить научное сотрудничество превратило местную эпидемию в глобальную пандемию», — подчеркнула Крафт.

Ей ответил постпред КНР Чжан Цзюн.

«Китай отвергает безосновательные обвинения со стороны США. Не так давно некоторые американские политики были помешаны на нападках на другие страны и органы ООН», — напомнил представитель Китая.

Соединенные Штаты злоупотребляют площадкой СБ ООН, они распространяют «политический вирус и дезинформацию» и создают конфронтацию и разделение.

«США следует понять, что, справились ли вы с COVID-19, полностью на вашей совести. К этому моменту в США 7 млн случаев заражения и более 200 тыс. смертей при наиболее продвинутых медицинских технологиях в мире. Почему США не смогли сдержать вирус?» — сказал Цзюн.

Ответственными за это должны стать американские политики, уверен постпред КНР. «США следует понять, что обвинение других не решит их собственных проблем», — заявил Чжан Цзюн.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США превратили совещание СБ ООН в площадку для обвинений.

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности, для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего Совета в целом», — приводит слова российского постпреда ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН заявил, что организация должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.

Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении короанвируса и утаивании фактов об эпидемии.

Он возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Кроме того, американский лидер говорил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. При этом Трамп допускал, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом.