«Вы создали достаточно проблем»: Китай атаковал США

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь резко атаковал Соединенные Штаты , которые снова обвинили Китай в ответственности за распространение Covid-19, во время видеоконференции Совета безопасности, в которой приняли участие несколько глав государств и министров, сообщает AFP.

«Довольно! Вы создали достаточно проблем в мире», — сказал Чжан Цзюнь в завершении встречи под бесстрастным взглядом Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

«Прежде чем указывать пальцем на других, ответьте что является причиной 7 миллионов случаев заболевания и более 200 000 смертей в Соединенных Штатах?» — спросил китайский посол, обвинив Вашингтон в распространении «вируса дезинформации», «лжи и обмана».

«Прекратите политизировать вирус», «великая держава должна вести себя как великая держава», — настаивал он, прежде чем получил сильную поддержку со стороны своего российского коллеги Василия Небензи.

«Я ошеломлена, мне стыдно за этот Совет, мне неприятно содержание сегодняшних прений», и то, что его члены решили «сосредоточить внимание на политических упреках, а не на решающем вопросе», — повторила американский дипломат в начале своего выступления.

«Решение Коммунистической партии Китая скрыть происхождение этого вируса, свести к минимуму его опасность и пресечь научное сотрудничество превратило локальную эпидемию в глобальную пандемию», — осуждающе сказала она в своем выступлении. «Что еще более важно, эти решения стоили сотен тысяч жизней по всему миру».

Во время ответа китайского постпреда Келли Крафт исчезла с экрана, ее заменил дипломат второстепенного ранга из американской миссии при ООН.