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Постпред КНР при ООН резко атаковал Соединенные Штаты 

BFM.RU и ещё 11 10 минут назад
«Вы создали достаточно проблем»: Китай атаковал США
Фото: TASS/EPA
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь резко атаковал Соединенные Штаты, которые снова обвинили Китай в ответственности за распространение Covid-19, во время видеоконференции Совета безопасности, в которой приняли участие несколько глав государств и министров, сообщает AFP.

«Довольно! Вы создали достаточно проблем в мире», — сказал Чжан Цзюнь в завершении встречи под бесстрастным взглядом Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

«Прежде чем указывать пальцем на других, ответьте что является причиной 7 миллионов случаев заболевания и более 200 000 смертей в Соединенных Штатах?» — спросил китайский посол, обвинив Вашингтон в распространении «вируса дезинформации», «лжи и обмана».

«Прекратите политизировать вирус», «великая держава должна вести себя как великая держава», — настаивал он, прежде чем получил сильную поддержку со стороны своего российского коллеги Василия Небензи.

Во время встречи под председательством президента Нигера Иссуфу Махамаду, на которой присутствовали, в частности, лидеры Туниса и Эстонии, а также главы дипломатий Сергей Лавров (Россия) и Жан-Ив Ле Дриан (Франция), посол США Келли Крафт подтвердил обвинения, сделанные Дональдом Трампом во вторник перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

«Я ошеломлена, мне стыдно за этот Совет, мне неприятно содержание сегодняшних прений», и то, что его члены решили «сосредоточить внимание на политических упреках, а не на решающем вопросе», — повторила американский дипломат в начале своего выступления.

«Решение Коммунистической партии Китая скрыть происхождение этого вируса, свести к минимуму его опасность и пресечь научное сотрудничество превратило локальную эпидемию в глобальную пандемию», — осуждающе сказала она в своем выступлении. «Что еще более важно, эти решения стоили сотен тысяч жизней по всему миру».
Во время ответа китайского постпреда Келли Крафт исчезла с экрана, ее заменил дипломат второстепенного ранга из американской миссии при ООН.
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В мире , Сергей Лавров , Келли Крафт , Дональд Трамп , Жан-Ив Ле Дриан , Генассамблея ООН , ООН , Китай , США
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