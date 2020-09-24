Ливию предложили «расчленить» на три части, в каждой из которых будет свое правительство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на египетский источник, присутствовавший на переговорах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и спикера Палаты представителей Египта Акилы Салеха.

Согласно данным источника, переходный этап урегулирования, который обсуждали стороны, предполагает разделение власти между тремя регионами: Киренаикой (северо-восток страны), Триполитанией (запад) и Феццаном (юг). Это продолжится до тех пор, пока не будут организованы выборы под наблюдением ООН . На переговорах отмечалось, что политическое решение не будет полным без ухода иностранных сил.

Помимо этого, Каир подтвердил свою поддержку ливийской армии «в противостоянии с иностранными силами, наемниками и вооруженными ополченцами». По некоторым данным, египетская сторона хочет внести поправки в свою инициативу: они коснутся необходимости выработки международного механизма по ликвидации незаконных вооруженных формирований. В Каире также якобы хотят создать международный комитет по надзору за нефтяными месторождениями.

При этом Россия 21 сентября отказалась «расчленять» Ливию. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва довольна текущей ситуацией «на земле», поскольку пока боевые действия приостановлены.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и ЛНА, поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.