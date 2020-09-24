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«Соседей не выбирают»: Лукашенко ответил на претензии Европы 

Мария Иванова 1 час назад
«Соседей не выбирают»: Лукашенко ответил на претензии Европы
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился, что соседние страны раскритиковали его инаугурацию.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. Латвия, Литва и Эстония из-за спорных выборов решили ввести санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.
23 сентября Лукашенко вступил в должность президента. День его инаугурации заранее известен не был, ее не показывали по телевидению.
Позже Лукашенко заявил, что его удивляет «неконструктивная позиция» по отношению к Белоруссии, которую заняли некоторые соседние страны.

«Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли», — отметил он.

Лукашенко добавил, что после инаугурации европейские страны продемонстрировали «не то обиду, не то претензии», так как им заранее не сообщили об этом мероприятии.

«Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны», — заключил он.

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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
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