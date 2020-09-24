«Соседей не выбирают»: Лукашенко ответил на претензии Европы 

Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. Латвия, Литва и Эстония из-за спорных выборов решили ввести санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента. День его инаугурации заранее известен не был, ее не показывали по телевидению.

Позже Лукашенко заявил, что его удивляет «неконструктивная позиция» по отношению к Белоруссии, которую заняли некоторые соседние страны.

«Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли», — отметил он.

Лукашенко добавил, что после инаугурации европейские страны продемонстрировали «не то обиду, не то претензии», так как им заранее не сообщили об этом мероприятии.