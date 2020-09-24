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Что получит Путин от Лукашенко 

Мария Иванова 1 час назад
Что получит Путин от Лукашенко
Фото: Reuters
Автор финского издания Yle Андерс Морд рассказал, что Москва может построить в Белоруссии собственные авиабазы и получить «лакомый кусочек» в виде «Беларуськалия», если Александр Лукашенко «прогнется». Морд подчеркнул, что один из самых важных инструментов для интеграции Белоруссии — это взятие под российский контроль экономических активов страны.
Как сообщал «Рамблер», на встрече с Лукашенко в Сочи президент России Владимир Путин рассказал, что Москва выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов.

«То, что Лукашенко предложил взамен, не раскрывалось, но аналитики подозревают, что Москва требует доли в нескольких крупных белорусских компаниях», — заявил Морд.

«Лакомыми кусочками» в Белоруссии он назвал два нефтеперерабатывающих завода и химические компании «Белрускалий» и «Гродно Азот».
На эти четыре компании приходится две трети экспорта страны на запад.
В 2011 году «Газпром» купил «Белтрансгаз». Сейчас ходят слухи, что российская компания интересуется «Белтопгазом», который продает газ напрямую населению.
Российские нефтяные компании уже владеют миноритарными пакетами акций НПЗ. А российские государственные банки играют ведущую роль в банковской системе страны, подчеркнул автор.
Еще один «лакомый кусочек» — «Беларуськалий», крупнейший в мире производитель карбоната калия. Кроме того, Москва давно хочет разместить в Белоруссии авиабазу. Раньше Минск от этого отказывался.
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Комментарии 3
В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , Москва
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