Что получит Путин от Лукашенко 

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Автор финского издания Yle Андерс Морд рассказал , что Москва может построить в Белоруссии собственные авиабазы и получить «лакомый кусочек» в виде «Беларуськалия», если Александр Лукашенко «прогнется». Морд подчеркнул, что один из самых важных инструментов для интеграции Белоруссии — это взятие под российский контроль экономических активов страны.

Как сообщал «Рамблер», на встрече с Лукашенко в Сочи президент России Владимир Путин рассказал, что Москва выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов.

«То, что Лукашенко предложил взамен, не раскрывалось, но аналитики подозревают, что Москва требует доли в нескольких крупных белорусских компаниях», — заявил Морд.

«Лакомыми кусочками» в Белоруссии он назвал два нефтеперерабатывающих завода и химические компании «Белрускалий» и «Гродно Азот».

На эти четыре компании приходится две трети экспорта страны на запад.

В 2011 году «Газпром» купил «Белтрансгаз». Сейчас ходят слухи, что российская компания интересуется «Белтопгазом», который продает газ напрямую населению.

Российские нефтяные компании уже владеют миноритарными пакетами акций НПЗ. А российские государственные банки играют ведущую роль в банковской системе страны, подчеркнул автор.

Еще один «лакомый кусочек» — «Беларуськалий», крупнейший в мире производитель карбоната калия. Кроме того, Москва давно хочет разместить в Белоруссии авиабазу. Раньше Минск от этого отказывался.