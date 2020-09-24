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Пробка на границе: выезд из Белоруссии затруднён 

Павел Тиунов 36 минут назад
Всю неделю наблюдаются проблемы с выездом из Белоруссии для грузовых автомобилей, сообщает Telegram-канал NEXTA Live. На границе в настоящее время скопилась огромная пробка.
По данным журналистов, после выходных на белорусской границе начали образовываться большие очереди из грузовых фур, направлявшихся в соседние с республикой страны. В понедельник 21 сентября пробка насчитывала более 600 автомобилей, выезжавших в Литву, Латвию, Польшу и Украину.

«К четвергу ситуация немного улучшилась, однако до сих пор оставляет желать лучшего», — говорится в сообщении.

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В настоящее время, по данным журналистов, на белорусской границе скопилось около 300 автомобилей, направляющихся в Литву и Латвию. С чем связаны затруднения с выездом, автор сообщения не уточняет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал зеркальный ответ на возможный отказ Белоруссии пропускать грузовой транспорт. При этом украинский министр внутренних дел, комментируя сложности с пропуском грузового транспорта в республике, посоветовал Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться».
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