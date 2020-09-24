Всю неделю наблюдаются проблемы с выездом из Белоруссии для грузовых автомобилей, сообщает Telegram-канал NEXTA Live. На границе в настоящее время скопилась огромная пробка.

По данным журналистов, после выходных на белорусской границе начали образовываться большие очереди из грузовых фур, направлявшихся в соседние с республикой страны. В понедельник 21 сентября пробка насчитывала более 600 автомобилей, выезжавших в Литву, Латвию, Польшу и Украину.

«К четвергу ситуация немного улучшилась, однако до сих пор оставляет желать лучшего», — говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным журналистов, на белорусской границе скопилось около 300 автомобилей, направляющихся в Литву и Латвию. С чем связаны затруднения с выездом, автор сообщения не уточняет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал зеркальный ответ на возможный отказ Белоруссии пропускать грузовой транспорт. При этом украинский министр внутренних дел, комментируя сложности с пропуском грузового транспорта в республике, посоветовал Александру Лукашенко «попить водички» и «успокоиться».