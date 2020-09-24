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Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией
Фото: Reuters

В Кремле усомнились в достоверности «слива» разговора президентов России и Франции. Точнее, в Москве не могут поверить, что Елисейский дворец сознательно допустил утечку в прессу запись беседы Путина и Макрона. Как бы то ни было, очевидно, что франко-российские отношения в последнее время переживают не лучшие времена. Надо ли ожидать, что Париж, забыв заветы де Голля, заморозит отношения с Москвой?

Французская газета Le Monde не может располагать точными данными о содержании беседы российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Упомянутое парижское издание со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин в разговоре с Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей отравляющего вещества «Новичок».
Телефонный разговор президентов России и Франции действительно имел место 14 сентября. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в беседе с французским коллегой подчеркнул неуместность голословных обвинений в адрес России в ситуации Навальным. При этом, как отметил накануне Песков, в публикации Monde много неточностей в формулировках. Французская газета «не могла и не может обладать достоверной информацией», указал представитель Кремля.
«Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, «слил» в прессу запись беседы двух президентов», — добавил Песков.
Отметим, что Макрон, выступая во вторник на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал Россию «полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно— паралитического вещества „Новичок“. Французский президент потребовал „внести ясность быстро и безукоризненно“. Франция активно поддерживает общезападную версию о попытке убийства Навального — утверждается, что отравление нейротоксичным веществом подтвердили в лаборатории минобороны страны.
При этом накануне Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite, немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Это очевидно подрывает версию отравления „Новичком“, который, как поясняют и разработчик отравляющего вещества и врач-токсиколог, имеет стопроцентную летальность. Тем не менее, высшее руководство Франции, равно как и Германии, продолжает гнуть свою линию.
»В случае президента Макрона это довольно странно, ведь это противоречит той линии на сближение с Москвой, которую он обозначил в прошлом году после того, как принимал в Париже Владимира Путина», — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД французский публицист русского происхождения Дмитрий де Кошко.
«Можно предположить, что дело в самой личности Макрона —
как говорят французы, он из тех, кто хочет понравиться одновременно капусте и козе.
В данном случае, похоже, что он уже хочет понравиться уже возможному будущему президенту США, кандидату от демократов Джо Байдену», — полагает де Кошко.
По мнению эксперта, при этом Макрон хочет позиционировать себя в качестве лидера Европы, который может диктовать России условия. «Я считаю, что это довольно абсурдно. У Франции нет экономической возможности быть лидером Европы, — рассуждает де Кошко. — Но правда, с тех пор, как Англии не будет в ЕС в конце года, то Франция — единственная страна с ядерным оружием в Евросоюзе. Уходит Ангела Меркель, и думаю, игра Макрона состоит в том, чтобы доказать, что именно он может представлять весь Евросоюз. И при этом — доказать американцам (которые, по сути, его и назначили), что он хороший исполнитель».
По мнению французского эксперта, Макрон, допуская ухудшение отношений с Россией, ориентируется на мнение части французского крупного капитала, в частности — владельцев СМИ, которые в основном и транслируют антироссийскую повестку, включая и версию об «отравлении Навального по приказу Москвы». «Если говорить о настроениях в обществе, то, на мой взгляд, число тех, кто хорошо или благожелательно относится к России превалирует над русофобски настроенными», — отметил де Кошко.
Сам же Эммануэль Макрон будет критиковать политику России где угодно: в Сирии, в Центральной Африке, на Украине, в Белоруссии, даже внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
«В начале этого года в городе Лилль был убит чеченский видеоблогер — сторонник «Ичкерии» Имран Алиев, он же криминальный авторитет Мансур Старый, — напомнил эксперт. — Смерть Алиева явно была связана с разборками в криминальном мире Франции, который пытаются оседлать беглые чеченские сепаратисты. Однако же ведущие СМИ Франции практически единогласно заявили: «борец за свободу чеченского народа» был убит во Франции агентом ФСБ, по Евросоюзу якобы рыщут «эскадроны смерти» Рамзана Кадырова, в Чечне якобы царит режим террора, одним словом, пора с этим кончать».
Начиная с 1990-х годов, французская пресса пугает свою аудиторию кошмарами на российскую тему в разных жанрах, отметил Ремизов. «Что здесь новое: информация в Le Monde по следам разговора Макрона с Путиным, — указал эксперт. — Если это не чистая выдумка, то эта публикация бросила тень на российского президента и на репутацию его французского визави». Президент России щепетильно относится к вопросам деловой этики во взаимоотношениях между коллегами-президентами, не в последнюю очередь — к сохранению конфиденциальности переговоров, заметил Ремизов. Если из окружения Макрона была утечка в прессу — это грубое нарушение деловой этики.
Российско-французские отношения имеют многовековую историю, они были весьма крепки в XX веке, при Шарле де Голле и позднее, отметил собеседник. «Отношения не рухнут в одночасье из-за такой мелкой конъюнктуры, — полагает Ремизов. — Другое дело, что у Франции были перспективы проявить инициативу по перезагрузке отношений Евросоюза к России и сыграть в этом процессе первую скрипку. Геополитически к этому есть все предпосылки. Но нет шансов, что это вообще возможно в президентство Макрона», — подытоживает эксперт.
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Комментарии 1
В мире , Алексей Навальный , Рамзан Кадыров , Михаил Ремизов , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ФСБ , Министерство обороны , Генассамблея ООН , ЕС , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Деловая газета "Взгляд" , Le Monde , Латвия , Москва , Франция
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