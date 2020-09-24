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Еврокомиссия сделала важное заявление по ситуации с COVID

Артём Кульша
1 час назад
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде стран Европейского союза (ЕС) сейчас хуже, чем в марте. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила европейский комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.
Еврокомиссия сделала важное заявление по ситуации с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня она дала пресс-конференцию. В ходе нее еврокомиссар заявила, что в настоящее время в некоторых странах Евросоюза ситуация с распространением коронавирусной инфекции хуже, чем была на пике в марте.
«Это вызывает чрезвычайное беспокойство», — сообщила она.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 31,8 миллиона человек.
Единственная страна ЕС в 10-е государств по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией, Испания (более 693,5 тысячи человек), занимает восьмое место. Франция занимает 11-е (508,4 тысячи человек), а Великобритания — 14-е (412,2 тысячи человек).
В мире,Стелла Кириакидис,Еврокомиссия,ЕС,
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