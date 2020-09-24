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«Мы не должны предупреждать»: Лукашенко сделал заявление 

Павел Тиунов 1 час назад
«Мы не должны предупреждать»: Лукашенко сделал заявление
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки в проведении тайной инаугурации, сообщает РИА Новости. Глава республики заявил, что он не обязан предупреждать соседние страны о торжественных мероприятиях в Минске.
Лукашенко признал, что его инаугурация стала полной неожиданностью для руководства большинства западных стран: особенно, по его словам, «обиделись» поляки, литовцы, украинцы, чехи. Комментируя претензии в свой адрес о проведении якобы тайного мероприятия, белорусский президент подчеркнул, что Минск не обязан уведомлять о своих планах, касающихся дел внутри страны.

«Мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать», — цитирует агентство слова Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что никакой тайны из инаугурации не делал, поскольку, пригласив около 2 тысяч человек на мероприятие, по его словам, обеспечить таинство было практически невозможно.
23 сентября, как сообщал «Рамблер», во Дворце Независимости в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Журналисты обратили внимание на полное перекрытие проспекта Независимости, по которому проехал президентский кортеж в сопровождении мотоциклистов. При этом официально об инаугурации объявлено не было. Позже в СМИ была опубликована речь Лукашенко. День вступления в должность президента он назвал «днем победы», поскольку вместе с борьбой на выборах, по его словам, пришлось защищать ценности, мирную жизнь, суверенитет и независимость государства.
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В мире , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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