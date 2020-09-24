Запретный список: что нельзя есть в отелях Турции 

В отелях в Турции не стоит есть блюда из сырого мяса и рыбы и пить напитки со льдом. Об этом сообщает канал ТУРИСТиКо на платформе «Яндекс. Дзен».

Автор канала изучила множество отзывов туристов и обнаружила, что постояльцы пятизвездочных отелей почти никогда не жалуются на качество еды, тогда как постояльцы трех— и четырехзвездочных гостиниц довольно часто упоминают об этом в отзывах о путешествии.

Так, они жалуются на небольшой выбор мясных блюд и преобладание баранины и курицы, небольшое количество фруктов, которые к тому же недоспелые, и несвежие фрукты, которые попадаются в йогуртах без упаковки.

Также туристы жалуются на то, что не съеденные мясо и десерты могут подаваться повторно на следующий день, а оставшаяся мясная нарезка становится ингредиентом других блюд, например, салатов.