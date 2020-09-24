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Запретный список: что нельзя есть в отелях Турции 

Артём Кульша 1 час назад
Запретный список: что нельзя есть в отелях Турции
Фото: РИА Новости
В отелях в Турции не стоит есть блюда из сырого мяса и рыбы и пить напитки со льдом. Об этом сообщает канал ТУРИСТиКо на платформе «Яндекс. Дзен».
Автор канала изучила множество отзывов туристов и обнаружила, что постояльцы пятизвездочных отелей почти никогда не жалуются на качество еды, тогда как постояльцы трех— и четырехзвездочных гостиниц довольно часто упоминают об этом в отзывах о путешествии.
Так, они жалуются на небольшой выбор мясных блюд и преобладание баранины и курицы, небольшое количество фруктов, которые к тому же недоспелые, и несвежие фрукты, которые попадаются в йогуртах без упаковки.
Также туристы жалуются на то, что не съеденные мясо и десерты могут подаваться повторно на следующий день, а оставшаяся мясная нарезка становится ингредиентом других блюд, например, салатов.

«Блюда из сырого мяса или рыбы — еще одно слабое место турецкой кухни, ведь туристы не знают, в каких условиях происходит их хранение. Также не стоит брать напитки со льдом, так как с большой вероятностью заморожена обычная вода из-под крана», — добавила автор ТУРИСТиКо.

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В мире , Турция
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