Саудиты захотели отсрочки G20

Саудовская Аравия добивается переноса саммита «Большой двадцатки», который должен пройти в ноябре этого года на территории королевства, из-за внутренних проблем. Такие доводы у арабских наблюдателей вызвали сообщения в западных СМИ, согласно которым Эр-Рияд инициировал переговоры с Римом , чья очередь председательствовать в G20 настаёт в декабре, о необходимости отсрочки в организации осенней встречи на высшем уровне.

Арабские наблюдатели считают, что принимать сейчас у себя саммит «двадцатки» Саудовской Аравии невыгодно из-за больших репутационных издержек, которые королевство понесло в последние годы. Это и расправа над диссидентами, и использование приобретённого на Западе оружия для ведения необоснованных вооружённых конфликтов, и самовольное перенасыщение рынков дешёвой нефтью. Это в итоге стало шоком не только для экономик стран Персидского залива, но и для американской нефтяной отрасли.

Повод говорить о намерениях королевства отсрочить саммит «двадцатки» дал материал агентства Bloomberg, в котором на основе беседы с двумя неназванными саудовскими чиновниками сообщалось о неофициальной просьбе королевства к властям Италии задержать переход к ней председательства. Один из высокопоставленных представителей королевства рассказал журналистам, что итальянское правительство проявляет гибкость и может согласиться на перенос саммита на декабрь.

Два высокопоставленных чиновника, с которыми удалось поговорить агентству, утверждают, что сейчас саудовские власти сталкиваются с внутренними организационными проблемами. Например, с доставкой гостей в страну. В связи с этим последствия распространения коронавируса нового типа служат официальной причиной возможной отсрочки мероприятия.

По словам собеседников Bloomberg, дополнительного месяца может быть недостаточно, чтобы прояснить проблемы в сфере общественного здравоохранения Саудовской Аравии, и они скептически рассматривают проведение очного саммита в принципе. Один из дипломатов, который отслеживает дискуссию вокруг сроков проведения встречи «Большой двадцатки», обратил внимание Bloomberg на то, что организация мероприятия на высшем уровне в Эр-Рияде «столкнулась с дополнительными проблемами за пределами пандемии». Какие это могут быть сложности, в материале агентства не уточняется.

Однако подобные формулировки заставляют задуматься о вероятном возникновении новых внутренних трудностей в королевстве, которому в связи с крайне репрессивной политикой молодого наследного принца Мухаммеда бен Салмана неоднократно предрекали дворцовый переворот. Масла в огонь подливают и действия внешней саудовской оппозиции. Накануне группа диссидентов объявила о создании оппозиционной политической силы в изгнании — Партии Национальной ассамблеи (NAAS). Своей целью активисты и интеллектуалы, проживающие за рубежом, декларируют появление демократической формы правления в Саудовской Аравии.

Среди требований оппозиционеров — разделение властей и создание независимой судебной системы, однако не уточняется, какую роль королевская семья должна играть в политической жизни страны. Вместо этого члены NAAS критикуют политику правящей династии как таковую. Маловероятно, что появление некой внешней политической структуры способно пошатнуть позиции наследника престола существенным образом. Однако, если судить по опыту всех лоббистских кампаний против Эр-Рияда, подобные акции принц Мухаммед воспринимает крайне болезненно.