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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 54 660

RT на русскомиещё 11
55 минут назад
В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 54 660.
В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 54 660
Фото: ReutersReuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Всего 50 954 человека выздоровели, 451 пациент с коронавирусом скончался.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
В мире,Анатолий Альтштейн,Минздрав РФ,РИА Новости,Узбекистан,
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