Лукашенко обвинили в избиении мамы сына Коли

Белорусский модельер Александр Варламов обвинил президента Александра Лукашенко в избиении беременной матери его младшего сына Коли. Об этом он заявил в интервью УНИАН, запись доступна на YouTube.

Варламов рассказал, что однажды пришел в президентскую больницу и увидел там «абсолютно избитую женщину», которая была буквально синего цвета. Это оказалась Ирина Абельская — бывший личный врач Лукашенко, которая считается матерью его младшего сына Николая

Варламову рассказали, что Абельская забеременела и рассказала об этом Лукашенко на сроке в три месяца, когда поздно было делать аборт. Президент «рассвирепел», кричал на Абельскую, что она «половым органом хочет заработать белорусский трон», бил ее руками и ногами, утверждает модельер.

Абельская сохранила ребенка, и через некоторое время родился Николай Лукашенко. «И вот мне интересно, знает ли Коля, как его дорогой папочка, который сейчас учит его быть подлецом, как он "хотел" его жизни?» — отметил Варламов.

Ранее модельер рассказал, что в начале 2000-х годов поставлял женщин в баню к Лукашенко.

Ирина Абельская — главный врач Республиканского медицинского центра управделами белорусского президента. Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года.

В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов.