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Лукашенко обвинили в избиении беременной матери его сына Коли 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лукашенко обвинили в избиении мамы сына Коли
Фото: РИА Новости
Белорусский модельер Александр Варламов обвинил президента Александра Лукашенко в избиении беременной матери его младшего сына Коли. Об этом он заявил в интервью УНИАН, запись доступна на YouTube.
Варламов рассказал, что однажды пришел в президентскую больницу и увидел там «абсолютно избитую женщину», которая была буквально синего цвета. Это оказалась Ирина Абельская — бывший личный врач Лукашенко, которая считается матерью его младшего сына Николая.
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Варламову рассказали, что Абельская забеременела и рассказала об этом Лукашенко на сроке в три месяца, когда поздно было делать аборт. Президент «рассвирепел», кричал на Абельскую, что она «половым органом хочет заработать белорусский трон», бил ее руками и ногами, утверждает модельер.
Абельская сохранила ребенка, и через некоторое время родился Николай Лукашенко. «И вот мне интересно, знает ли Коля, как его дорогой папочка, который сейчас учит его быть подлецом, как он "хотел" его жизни?» — отметил Варламов.
Ранее модельер рассказал, что в начале 2000-х годов поставлял женщин в баню к Лукашенко.
Ирина Абельская — главный врач Республиканского медицинского центра управделами белорусского президента. Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года.
В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов.
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В мире , СНГ , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко , УНИАН
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