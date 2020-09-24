Пока вы спали: России угрожают войной

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Назначение на должность посла США на Украине Кита Дейтона приведет к «более жесткой работе американских структур в отношении российских интересов», в его задачи может входить подготовка к гибридной войне. Об этом газете «ВЗГЛЯД» заявил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник

Политолог напомнил, что Дейтон является «крупным специалистом по современным электронным, военным и политическим методам противостояния с Россией» и должен «повысить управляемость дел и процессов, которые США ведут на Украине». Однако, по мнению эксперта, вряд ли дойдет до открытого конфликта.

Министерство труда выступило с инициативой отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Минтруд также предложил установить МРОТ до 2026 года на уровне 42% медианной зарплаты. Повышение прожиточного минимума в регионах предлагается проводить в несколько этапов, а на переход к новой системе расчетов потребуется 128,5 млрд рублей в 2021 году, а в 2025 году - в 439 млрд руб.

Российские бизнесмены, взявшие льготные кредиты под 2%, из-за недопонимания и расхождения данных с банками вынуждены будут отдавать займы с большим процентом, с таким заявлением выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов . Он обратился к главе правительства, призвав решить эту проблему. Чем власти могут помочь, рассказали опрошенные «Свободной прессой» эксперты.

Ряд экспертов высказали мнение, что правительство должно грамотно отреагировать на обращение Титова и «привести условия кредитования в соответствие с тем, как предприниматели сами поняли».

Однако председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин уверен, что «тот факт, что в России совсем скоро рискует обанкротиться несколько тысяч предприятий малого и среднего бизнеса» не приведет к пересмотру условий.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев отказалась страховать суда, участвующие в строительстве «Северного потока - 2». По мнению украинского аналитика и журналиста Виталия Портникова, которое он высказал «Espreso.tv», такое решение – часть политики США по созданию международной коалиции против проекта.

«Стоит признать, что американские санкции, направленные на приостановку дальнейшего строительства альтернативного российского газопровода, работают», - подчеркнул эксперт, напомнив при этом, что в Германии и Австрии призвали не смешивать политику и экономику.

Норма об увольнении сотрудника за появление в нетрезвом виде на рабочем месте не будет распространяться на удаленную занятость. Об этом со ссылкой на рабочую версию поправок к законопроекту об удаленной работе пишет газета «Известия».

По данным издания, законопроект предусматривает, что основанием для увольнения работника «на удаленке» может послужить отсутствие связи с ним в течение целого дня, однако нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения среди оснований не указано.