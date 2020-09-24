В отравлении Навального заподозрили его окружение

Сюжет с «отравлением Навального» на Западе строится вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что на Запад в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавших секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального — и почему оно его не убило?

1994 год, Москва . Американское посольство проводит на своей территории регулярные совещания и рабочие семинары, посвященные свертыванию советской программы химического оружия. Среди гостей и экспертов с российской стороны — бывший старший научный сотрудник ГосНИИОХТа (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, головного центра по разработке химического оружия в СССР) Владимир Углев , один из участников научной команды по созданию тех самых веществ из группы «Новичок».

«К этому времени я не хотел больше заниматься боевой химией, хотел, чтобы это было навсегда закончено, дозрел, как Андрей Сахаров», — вспоминает Углев.

Ученый рассказывает, что во время встречи в посольстве американцы ему прямым текстом предложили начать сотрудничество с военной химической программой Соединенных Штатов . Обещали через страны Прибалтики вывезти в Швейцарию , а оттуда в Вашингтон. Посулили очень хорошие деньги. Разговаривали с ним двое. Один, как считает Углев, был из ЦРУ , потому что «он этого и не особо скрывал, да и на лице у него все было написано», а второй был дипломатом — первым секретарем посольства.

«После разговора с первым человеком подошел секретарь посольства. Он уже, вероятно, знал о предложении и спросил, каково будет мое решение. Я сказал, что по моральным причинам работать с отравляющими веществами больше не могу. Поэтому мне предложение не интересно. Говорят, были другие, кому предлагали. Многие и сами туда удрали», — признается Углев.

Иначе говоря, в то самое время, когда Россия закрывала разработку и производство боевых отравляющих веществ, Соединенные Штаты активно сманивали к себе соответствующих специалистов. Чтобы развивать эти исследования, на этот раз в интересах Пентагона и на собственной территории.

Здесь нужно сделать принципиальную ремарку. В медиа и общественных дискуссиях «Новичок» уже давно называют отравляющим веществом. Это стало устоявшимся выражением, привычным журналистским оборотом. Но для ученых «Новичок» — никакое не вещество. Программа разработки химического оружия называлась «Фолиант», а «Новичком» называли систему кодирования и регистрации, объединя