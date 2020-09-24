Премьер-министр Франции: «С пандемией не играют» 

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Выступая на телеканале France 2, премьер-министр Франции Жан Кастекс одобрил ужесточение мер по борьбе с SARS-CoV-2 во многих крупных городах страны, обосновав это тем, что «с пандемией играть не следует».

Обращаясь к представителям мэрии Марселя, которая ранее выразила недовольство введением новых «антикоронавирусных» мер, глава французского правительства призвал их к «коллективной ответственности» перед лицом пандемии.

«Те, кто бойкотируют новые меры, неправы», — заявил Кастекс.

Напомним, ранее мэр Марселя Мишель Рубирола осудила жесткие карантинные меры, введенные министром здравоохранения страны Оливье Вераном для борьбы с распространением SARS-CoV-2, и назвала их«коллективным наказанием».