США отказались признавать Лукашенко президентом 

США отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, передает РИА «Новости».
Комментируя состоявшуюся в среду инаугурацию Лукашенко, представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон не может считать его законно избранным главой государства.
«Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными.
Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — сказал представитель госдепа.
О непризнании Лукашенко легитимным главой государства ранее заявили Польша, Германия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Дания.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
23 сентября стало известно, что в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко, о которой не было объявлено заранее, и которую не транслировали по телевидению. После инаугурации в Минске началась массовая акция протеста — для ее разгона в центр города стянули дополнительные силы ОМОНа.