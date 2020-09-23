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США отказались признавать Лукашенко президентом 

Вероника Полынина 10 минут назад
США отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, передает РИА «Новости».
Комментируя состоявшуюся в среду инаугурацию Лукашенко, представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон не может считать его законно избранным главой государства.

«Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными.

Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — сказал представитель госдепа.

В ЕС отказались признавать Лукашенко президентом
О непризнании Лукашенко легитимным главой государства ранее заявили Польша, Германия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Дания.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
23 сентября стало известно, что в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко, о которой не было объявлено заранее, и которую не транслировали по телевидению. После инаугурации в Минске началась массовая акция протеста — для ее разгона в центр города стянули дополнительные силы ОМОНа.
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Комментарии 11
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ЕС , Госдеп США , РИА Новости , США
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