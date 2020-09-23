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В центре Минска слышна стрельба 

Газета.Ru 39 минут назад
В центре Минска слышна стрельба
Фото: РИА Новости
Очевидцы сообщили о звуках выстрелов в центре Минска, передает "Интерфакс".
Предполагается, что выстрелы были сделаны в воздух свето-шумовыми гранатами.
На данный момент в столичном районе Немига продолжаются столкновения силовиков с участниками протестов против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Агентство уточняет, что к этому месту продолжают направляться дополнительные силы сотрудников правоохранительных органов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Интерфакс , Минск
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