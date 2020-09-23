Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На протестах в Минске применили водометы 

Газета.Ru и ещё 8 46 минут назад
На протестах в Минске применили водометы
Фото: Reuters
В Минске во время акций протестов силовики применили водометы для разгона людей. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
По данным СМИ, в водометах содержится красящее вещество оранжевого цвета. Всего представителями правоохранительных органов задействовано два водомета.
Кроме того, канал отмечает, что возле Стелы "Минск — город герой", куда ранее пришли сотни протестующих, начались задержания участников протестов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
23 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
Газета.Ru: последние новости
Пять стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом Пять стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом В центр Минска направились военные грузовики В центр Минска направились военные грузовики Болгария обвинила в шпионаже двух дипломатов из РФ Болгария обвинила в шпионаже двух дипломатов из РФ
В мире , Происшествия , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейнин выбежал из студии Первого канала
Шейнин выбежал из студии Первого канала
В Москве начался апокалипсис
В Москве начался апокалипсис
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
02:30
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
Шоу-бизнес
Силовики в Минске применили водометы
00:07
Силовики в Минске применили водометы
В мире
Обматерившую сына в такси женщину ищет полиция
00:31
Обматерившую сына в такси женщину ищет полиция
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение