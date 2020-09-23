На протестах в Минске применили водометы 

В Минске во время акций протестов силовики применили водометы для разгона людей. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
По данным СМИ, в водометах содержится красящее вещество оранжевого цвета. Всего представителями правоохранительных органов задействовано два водомета.
Кроме того, канал отмечает, что возле Стелы "Минск — город герой", куда ранее пришли сотни протестующих, начались задержания участников протестов.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.
23 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.