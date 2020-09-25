Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Тихановская поддержала народную инаугурацию 

Lenta.ru и ещё 9 22 минуты назад
Тихановская поддержала народную инаугурацию
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам, поддержавшим идею народной инаугурации и поблагодарила их за оказанное доверие. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Пул Первой».

«Инаугурация — это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все», — отреагировала она на инициативу и пообещала сделать все, чтобы голос каждого белоруса был услышан.

Тихановская выразила поддержку всем, кто планирует в воскресенье, 27 сентября, выйти на массовые акции протеста и провести народную инаугурацию. «Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Белоруссию. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И как следствие — официальной, законной инаугурации», — сказала политик.
24 сентября Координационный совет оппозиции сообщил, что тайная инаугурация президента Александра Лукашенко прекращает его полномочия в качестве главы государства, и призвал власть к диалогу, чтобы не допустить раскола в обществе. При этом в Минске и других городах Белоруссии готовятся в воскресенье, 27 сентября провести народную инаугурацию Тихановской.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Последние новости
Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Российская социальная сеть рассказала о мечтах людей со всей страны Генерал СВР назвал главные цели российских разведчиков за рубежом Генерал СВР назвал главные цели российских разведчиков за рубежом Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул
Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров
В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров
Видео
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение