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Оппозиция начала акцию протеста в Минске 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Оппозиция начала акцию протеста в Минске
Фото: РИА Новости
Представители белорусской оппозиции начинали собираться на акции протеста в разных районах Минска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что группы людей с бело-красно-белыми флагами собрались на улице Скорины рядом с Минской кольцевой автодорогой, у здания Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, на улице Притыцкого и нескольких участках проспекта Дзержинского.
23 сентября Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Многие лидеры оппозиции и ряд стран Евросоюза назвали тайную инаугурацию нелегитимной.
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В мире , Армия , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , ЕС , Минск
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