Оппозиция начала акцию протеста в Минске 

Представители белорусской оппозиции начинали собираться на акции протеста в разных районах Минска . Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что группы людей с бело-красно-белыми флагами собрались на улице Скорины рядом с Минской кольцевой автодорогой, у здания Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, на улице Притыцкого и нескольких участках проспекта Дзержинского.