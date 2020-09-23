Оппозиция начала акцию протеста в Минске 

Представители белорусской оппозиции начинали собираться на акции протеста в разных районах Минска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что группы людей с бело-красно-белыми флагами собрались на улице Скорины рядом с Минской кольцевой автодорогой, у здания Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, на улице Притыцкого и нескольких участках проспекта Дзержинского.
23 сентября Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Многие лидеры оппозиции и ряд стран Евросоюза назвали тайную инаугурацию нелегитимной.