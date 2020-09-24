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В Чехии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
В Чехии от коронавируса скончалось рекордное число человек
Фото: РИА Новости
В Чехии за сутки от коронавируса скончались 19 человек, что стало рекордным числом с начала пандемии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на минздрав страны.

"В среду скончались от коронавируса 19 человек, число тяжелобольных в стране по сравнению с концом августа возросло в пять раз — до 120 человек", — отметили в министерстве.

Всего в Чехии заразились 56 тысяч, выздоровели 27 тысяч, погибли 567 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.
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В мире , Минздрав РФ , РИА Новости , Чехия
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