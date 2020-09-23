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Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Тихановская отреагировала на инаугурацию Лукашенко
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала состоявшуюся инаугурацию Александра Лукашенко его уходом на пенсию. Ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Наша Нiва».
Тихановская заявила, что Лукашенко попытался провести инаугурацию втайне от народа.

«Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — уверена экс-кандидат.

По ее словам, приказы Лукашенко силовым структурам больше не являются легитимными, а следовательно, не подлежат исполнению.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом», — подчеркнула политик.

Тихановская рассказала, что посетила с визитом в Брюссель, где встречалась с европейскими лидерами. Страны Европы поддерживают белорусов и готовы оказать реальную помощь. «Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим», — заключила она.
Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали дату мероприятия.
По официальным данным, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов, Тихановская получила 10 процентов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с этим.
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Комментарии
В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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