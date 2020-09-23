Две страны ЕС не признали Лукашенко президентом 

Словакия и Германия первыми из стран Евросоюза отказалась признать легитимность президентства Александра Лукашенко. О позиции словацких властей в Twitter написал министр внутренних дел Иван Корчок.
Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia 🇸🇰 stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020
Поводом для резкого заявления главы МИД Словакии стала информация о том, что 23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Корчок подчеркнул, что у действующего главы государства не законных оснований на руководство страной.
«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми», — написал дипломат, подчеркнув, что Словакия поддерживает свободный народ республики.
По данным Telegram-канала NEXTA, Германия также отказалась признавать Лукашенко избранным президентом. Журналисты ссылаются на заявление официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы РФ Константин Затулин заявил, что тайная инаугурация Лукашенко спровоцирует очередную волну протестной активности в стране. По его мнению, процедуру «попытаются всячески дискредитировать». Затулин добавил, что в политической ситуации в Белоруссии есть знаковая дата — 5 ноября, которой планируют воспользоваться организаторы протестов. Именно тогда истекает предыдущий президентский срок Лукашенко.