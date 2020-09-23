Немецкое правительство отреагировало на выписку из больницы российского блогера Алексея Навального , сообщает РИА "Новости".

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, власти Германии желают Навальному здоровья и полного выздоровления. Также он отметил, что известия о его выписки "очень воодушевляют".

"Федеральное правительств очень обрадовано, что физическое состояние Навального так хорошо улучшается", — говорится в сообщении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.