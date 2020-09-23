Det civile handelsskib ICE ROSE og en russisk fregat er kollideret i den sydlige del af Øresund. @forsvaretdk er til stede med et patruljefartøj sammen med svenske fartøjer. Forsvaret tilbageholder ICE ROSE, til der er sikkerhed for skibets sødygtighed #værdatkæmpefor #dkforsvar— Forsvaret (@forsvaretdk) September 23, 2020 Российский фрегат столкнулся с гражданским судном в проливе Эресунн. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил (ВС) Дании.

Эресунн, как сообщал «Рамблер», соединяет Балтийское и Северное моря. Сегодня в южной части пролива, согласно сообщению датских ВС, российский фрегат столкнулся с гражданским торговым судном Ice Rose. Там сообщили, что, помимо судов Дании, на месте происшествия присутствуют суда Швеции, а Ice Rose будет задержано до подтверждения мореходности судна. Другой информации пресс-служба ВС Дании не привела.

В феврале два туристических скоростных катера, на борту одного из которых находились российские туристы, столкнулись у восточного побережья острова Пхукет, Таиланд. В результате инцидента двое детей из России погибли, еще 20 россиян получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Предварительной причиной происшествия было названо превышение скорости капитанами обоих катеров в три раза.