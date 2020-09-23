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Российский фрегат столкнулся с гражданским судном 

Артём Кульша 18 минут назад
Российский фрегат столкнулся с гражданским судном
Фото: РИА Новости
Российский фрегат столкнулся с гражданским судном в проливе Эресунн. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил (ВС) Дании.
Эресунн, как сообщал «Рамблер», соединяет Балтийское и Северное моря. Сегодня в южной части пролива, согласно сообщению датских ВС, российский фрегат столкнулся с гражданским торговым судном Ice Rose. Там сообщили, что, помимо судов Дании, на месте происшествия присутствуют суда Швеции, а Ice Rose будет задержано до подтверждения мореходности судна. Другой информации пресс-служба ВС Дании не привела.
В феврале два туристических скоростных катера, на борту одного из которых находились российские туристы, столкнулись у восточного побережья острова Пхукет, Таиланд. В результате инцидента двое детей из России погибли, еще 20 россиян получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Предварительной причиной происшествия было названо превышение скорости капитанами обоих катеров в три раза.
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В мире , Происшествия
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