Лукашенко нарушил закон во время инаугурации

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сегодня состоялась церемония инаугурации Лукашенко. Средства массовой информации (СМИ) сообщили об этом лишь после ее окончания.
Телеграм-канал обратил внимание на то, что во время инаугурации Лукашенко государственные телеканалы Белоруссии «Беларусь 1» и ОНТ показывали российские сериалы, тогда как, согласно действующему законодательству, должны были показывать церемонию вступления президента в должность.