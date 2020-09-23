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Лукашенко нарушил закон во время инаугурации

Артём Кульша
23 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил закон во время своей инаугурации. Об этом сообщает телеграм-канал «Некста» (Nexta).
Лукашенко нарушил закон во время инаугурации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сегодня состоялась церемония инаугурации Лукашенко. Средства массовой информации (СМИ) сообщили об этом лишь после ее окончания.
«Диктатор даже во время своей коронации умудрился наплевать на законы!» — сообщила «Некста».
Телеграм-канал обратил внимание на то, что во время инаугурации Лукашенко государственные телеканалы Белоруссии «Беларусь 1» и ОНТ показывали российские сериалы, тогда как, согласно действующему законодательству, должны были показывать церемонию вступления президента в должность.
В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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