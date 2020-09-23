Лукашенко нарушил закон во время инаугурации

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сегодня состоялась церемония инаугурации Лукашенко. Средства массовой информации (СМИ) сообщили об этом лишь после ее окончания.