«Воровская сходка»: оппозиция оценила инаугурацию Лукашенко 

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста. Сегодня Лукашенко официально вступил в должность.

По мнению одного из лидеров белорусского протеста Павла Латушко, «уходящий президент провел спецоперацию по своей самоинагурации».

«Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», — оценил он церемонию.

Латушко также высказал мнение, что Лукашенко нарушил закон, а заставили его это сделать «дьявольская жажда власти и параноидальный страх».