Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Воровская сходка»: оппозиция оценила инаугурацию Лукашенко 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
«Воровская сходка»: оппозиция оценила инаугурацию Лукашенко
Фото: РИА Новости
Член президиума оппозиционного Координационного совета Павел Латушко назвал инаугурацию президента Белоруссии «воровской сходкой» и обвинил Александра Лукашенко в нарушении закона. Слова оппозиционера привел Telegram-канал NEXTA Live.
Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста. Сегодня Лукашенко официально вступил в должность.
По мнению одного из лидеров белорусского протеста Павла Латушко, «уходящий президент провел спецоперацию по своей самоинагурации».

«Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», — оценил он церемонию.

Латушко также высказал мнение, что Лукашенко нарушил закон, а заставили его это сделать «дьявольская жажда власти и параноидальный страх».

«Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», — подчеркнул представитель оппозиции.

Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
Комментарии
В мире , Павел Латушко , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Объявившего кровную месть Кадырову чеченца арестовали
Объявившего кровную месть Кадырову чеченца арестовали
Брат жестоко убитого Гули удивил воровской мир
Брат жестоко убитого Гули удивил воровской мир
Навальный отреагировал на заявление Путина
Навальный отреагировал на заявление Путина
Видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
01:56
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
Наука и техника Технологии
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
00:34
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
Происшествия В мире
Лукашенко проводит тайную инаугурацию
00:23
Лукашенко проводит тайную инаугурацию
В мире
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
00:42
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
Армия
Блогерши осквернили Вечный огонь и попали на видео
00:19
Блогерши осквернили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Речь Сергея Лаврова в ООН попала на видео
07:09
Речь Сергея Лаврова в ООН попала на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение