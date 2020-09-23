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Зеленский спрогнозировал «сотни тысяч» беженцев из Беларуси в Европу 

Евразия Эксперт и ещё 1 33 минуты назад
Зеленский предрек «сотни тысяч» беженцев из Белоруссии
Фото: Евразия Эксперт
Об этом он высказался 23 сентября в интервью словацким журналистам. Президент оценил развитие ситуации в соседней республике.
В Беларуси возник беспрецедентный политический кризис, который может привести к массовой эмиграции белорусов в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию «Hospodarskie noviny».

«Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже вызрели и проявляются последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать, по меньшей мере, сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, честные выборы президента Беларуси будут лучшим выходом из политического кризиса. «Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия», — сказал Зеленский в интервью.
Напомним, ранее МИД Украины заявил, что Киев кардинально меняет отношения с Минском, поскольку «белорусское общество выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси». Чуть позже Киев официально поддержал заявления ЕС о непризнании легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кроме того, накануне депутаты Верховной Рады Украины инициировали обращение к Кабмину о временной защите граждан Беларуси от политических преследований в своей стране.
Подробнее о том, почему Украина пошла на обострение отношений с Беларусью, читайте в материале «Евразия. Эксперт».
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Комментарии 1
В мире , Европа , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Верховная Рада
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