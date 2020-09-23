Зеленский предрек «сотни тысяч» беженцев из Белоруссии

Об этом он высказался 23 сентября в интервью словацким журналистам. Президент оценил развитие ситуации в соседней республике.

Беларуси возник беспрецедентный политический кризис, который может привести к массовой эмиграции белорусов в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию «Hospodarskie noviny».

«Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже вызрели и проявляются последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать, по меньшей мере, сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, честные выборы президента Беларуси будут лучшим выходом из политического кризиса. «Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия», — сказал Зеленский в интервью.

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что Киев кардинально меняет отношения с Минском, поскольку «белорусское общество выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси». Чуть позже Киев официально поддержал заявления ЕС о непризнании легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко

Кроме того, накануне депутаты Верховной Рады Украины инициировали обращение к Кабмину о временной защите граждан Беларуси от политических преследований в своей стране.

Подробнее о том, почему Украина пошла на обострение отношений с Беларусью, читайте в материале «Евразия. Эксперт».