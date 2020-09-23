Первая страна ЕС не признала легитимность Лукашенко

Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок в своем Twitter написал, что Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.
Напомним, что 23 сентября состоялась церемония инаугурации в Минске.
«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были свободными», — написал Корчок.
По его словам, Словакия поддерживает граждан Беларуси.
Напомним, что выборы в Белоруссии прошли 9 августа.