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Словакия первой из стран ЕС не признала Лукашенко легитимным президентом 

Моя Москва.онлайн и ещё 9 1 час назад
Первая страна ЕС не признала легитимность Лукашенко
Фото: Моя Москва.онлайн
Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок в своем Twitter написал, что Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.
Напомним, что 23 сентября состоялась церемония инаугурации в Минске.

«Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были свободными», — написал Корчок.

По его словам, Словакия поддерживает граждан Беларуси.
Напомним, что выборы в Белоруссии прошли 9 августа.
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В мире , Европа , СНГ , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , РИА Новости , Словакия
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