Лукашенко прокомментировал свою инаугурацию

Александр Лукашенко , вновь вступивший в должность президента Белоруссии , рассказал об эмоциях, которые он испытывал во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает "БелТА".

Политик назвал день "торжественным" и отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов.

"День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость", — добавил Лукашенко.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.