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Лукашенко описал ощущения после вступления в должность президента Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
Лукашенко прокомментировал свою инаугурацию
Фото: РИА Новости
Александр Лукашенко, вновь вступивший в должность президента Белоруссии, рассказал об эмоциях, которые он испытывал во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает "БелТА".
Политик назвал день "торжественным" и отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов.

"День вступления в должность Президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость", — добавил Лукашенко.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии Лукашенко, положив правую руку на конституцию Белоруссии, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт о принесении присяги.
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