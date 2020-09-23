«У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным — это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная», — заявил Зеленский в интервью изданию Hospodаrske, опубликованного на сайте президента.

При этом он добавил, что «как перфекционист» хотел бы большей эффективности от такого диалога.

Также Зеленский добавил, что России следует сделать «ключевые шаги» для достижения мира в Донбассе.

«Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия. Мы хотели бы видеть больше стремление Москвы ускорить достижение мира», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.