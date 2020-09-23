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Зеленский рассказал про контакты с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 41 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведет ограниченную коммуникацию с российским лидеров Владимиром Путиным, но она имеет предметный характер.

«У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным — это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная», — заявил Зеленский в интервью изданию Hospodаrske, опубликованного на сайте президента.

При этом он добавил, что «как перфекционист» хотел бы большей эффективности от такого диалога.
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Также Зеленский добавил, что России следует сделать «ключевые шаги» для достижения мира в Донбассе.

«Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия. Мы хотели бы видеть больше стремление Москвы ускорить достижение мира», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Москва «потеряли» слово «отношения» после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд"
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