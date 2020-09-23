В Германии разочаровались в ООН

«О том, что ООН должна глубоко переосмыслить свою роль, шла речь в выступлениях мировых лидеров на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В частности, российский президент Владимир Путин
подчеркнул, что нужно укреплять международную организацию, чтобы она не исчезла, потому что только на этой базе державы могли бы вести мирную политику, договариваться в глобальном масштабе. Но было очевидно, что по каким-то реальным шагам в сторону реформирования нет консенсуса», – отметил германский политолог Александр Рар. В этой связи, среди германских политиков и экспертов «реакция скорее разочарованная».