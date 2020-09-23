В Германии разочаровались в ООН

«Многое ожидалось от президента США, – добавил германский эксперт. – Ждали, что Трамп выскажется по поводу того, как выстроить новые структуры для взаимодействия великих держав в новом мировом порядке, а он использовал трибуну, чтобы вновь обругать китайцев». Напомним, что, что речь Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства. Президент он заявил, что ООН должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.

«На мой взгляд, конструктив исходил от российского президента и лидера КНР. Но в головах западных лидеров по-прежнему сидит идея монополярного мира. К сожалению, нынешний юбилей не свидетельствует о том, что лидеры Запада начинают понимать, что мир становится многополярным, что мировой порядок надо создавать вместе с Россией, Индией и Китаем, как минимум. Хотя бы одна исламская страна, тоже должна быть более услышана. Но пока каждый говорит о своем», – резюмировал собеседник.