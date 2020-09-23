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Японского премьера призывают вернуть Курилы 

Павел Тиунов 1 час назад
Японского премьера призывают вернуть Курилы
Фото: Reuters
Новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга следует активнее работать по вопросу возвращения Курильских островов, цитирует «Царьград» японские СМИ. Журналисты отмечают, что глава кабмина занял выжидательную позицию в переговорах с Россией, в отличие от своего предшественника Синдзо Абэ, который только с президентом РФ Владимиром Путиным встречался 27 раз.
Японцы отмечают, что Абэ слишком торопился решить «курильский» вопрос, возможно поэтому и потерпел поражение.
Однако его преемник Ёсихидэ Суга делает вид, что такой проблемы вообще не существует, негодуют журналисты. При том, что сразу после избрания новоиспечённый премьер обещал «добиваться определения принадлежности островов». У граждан Японии создается впечатление, что Суга игнорирует «мучения» соотечественников, которых выслали с японских территорий.
Журналисты отметили, что новому премьеру необходимо продемонстрировать несгибаемую волю и жёстко решить территориальную проблему.
Ранее, как сообщал «Рамблер», рядовые японцы допустили, что вопрос о возвращении Курильских островов можно решить только ядерной войной. Они отметили, что переговоры с Россией не приводят хоть к каким-то результатом, поэтому следует ударить ракетами в российским военным базам.
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Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Царьград ТВ , Япония
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