9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Сегодня средства массовой информации (СМИ) опубликовали видеозапись, на которой запечатлен кортеж автомобилей, движущийся по перекрытому проспекту Независимости в Минске, а у минской резиденция президента Дворца Независимости наблюдается скопление людей, и высказали предположение, что Лукашенко проводит тайную инаугурацию на пост президента Белоруссии.

«Лукашенко вступил в должность президента», — сообщило государственное белорусское информационное агентство БЕЛТА.

По его данным, на церемонии инаугурации присутствовали несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты парламента, руководители государственных органов и организаций, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.