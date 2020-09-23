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Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 

Артём Кульша 32 минуты назад
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Появился ответ на вопрос об инаугурации Лукашенко
Сегодня средства массовой информации (СМИ) опубликовали видеозапись, на которой запечатлен кортеж автомобилей, движущийся по перекрытому проспекту Независимости в Минске, а у минской резиденция президента Дворца Независимости наблюдается скопление людей, и высказали предположение, что Лукашенко проводит тайную инаугурацию на пост президента Белоруссии.

«Лукашенко вступил в должность президента», — сообщило государственное белорусское информационное агентство БЕЛТА.

По его данным, на церемонии инаугурации присутствовали несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты парламента, руководители государственных органов и организаций, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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