На опубликованной журналистами видеозаписи запечатлен освобожденный от транспорта проспект Независимости, по которому проехал президентский кортеж в сопровождении мотоциклистов. Известно, что некоторые подъезды к главной столичной улице были также перекрыты, а у Дворца Независимости в это время наблюдается большое скопление военных и людей в строгих костюмах.
Накануне, как сообщал «Рамблер», авторы Telegram-канала NEXTA предположили, что инаугурация Лукашенко может состояться 27 сентября. Журналисты отметили, что на это число и ближайшие к нему даты отсутствует возможность бронирования номеров в минском «Президент-отеле». Кроме того, в белорусскую столицу якобы запланирован приезд ряда высокопоставленных российских чиновников.