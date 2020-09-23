На опубликованной журналистами видеозаписи запечатлен освобожденный от транспорта проспект Независимости, по которому проехал президентский кортеж в сопровождении мотоциклистов. Известно, что некоторые подъезды к главной столичной улице были также перекрыты, а у Дворца Независимости в это время наблюдается большое скопление военных и людей в строгих костюмах.