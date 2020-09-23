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СМИ: Лукашенко проводит тайную инаугурацию

Павел Тиунов
35 минут назад
Александр Лукашенко в настоящее время проводит тайную инаугурацию на пост президента Белоруссии, сообщает Telegram-канал Readovka. Журналисты сделали смелое предположение, основываясь на перекрытии главной улицы Минска и скоплении людей у Дворца Независимости.
На опубликованной журналистами видеозаписи запечатлен освобожденный от транспорта проспект Независимости, по которому проехал президентский кортеж в сопровождении мотоциклистов. Известно, что некоторые подъезды к главной столичной улице были также перекрыты, а у Дворца Независимости в это время наблюдается большое скопление военных и людей в строгих костюмах.
Telegram-канал Mash сообщает, что перекрыт также проспект Победителей, а силовики и гражданские собрались и у выставочного центра «Белэкспо».
«СМИ сообщают о возможной инаугурации Лукашенко. О ней официально никто не объявлял», - говорится в сообщении.
Накануне, как сообщал «Рамблер», авторы Telegram-канала NEXTA предположили, что инаугурация Лукашенко может состояться 27 сентября. Журналисты отметили, что на это число и ближайшие к нему даты отсутствует возможность бронирования номеров в минском «Президент-отеле». Кроме того, в белорусскую столицу якобы запланирован приезд ряда высокопоставленных российских чиновников.
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