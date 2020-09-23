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Лукашенко запретил ввозить в страну товары из Польши 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Лукашенко запретил ввоз в страну товаров из Польши
Фото: Газета.Ru
Белорусские таможенники перестали пускать в страну практически все польские товары. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
По данным издания, таможенная служба не объясняет, на основании какого правового акта она действует, а просто обыскивает багаж и запрещает въезд тем, у кого с собой польские товары. Среди "запрещенки" — пачки кофе, плитки шоколада, туалетная бумага.
Такими мерами президент Белоруссии Александр Лукашенко "старается отрезать белорусов от польских супермаркетов", пишет газета. Кроме того, запрет на ввоз польских товаров призван спасти сокращающиеся валютные резервы республики и продемонстрировать, что заявление Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой не является пустыми словами.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Федеральная таможенная служба , Польша
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