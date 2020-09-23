Лукашенко запретил ввоз в страну товаров из Польши

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Белорусские таможенники перестали пускать в страну практически все польские товары. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, таможенная служба не объясняет, на основании какого правового акта она действует, а просто обыскивает багаж и запрещает въезд тем, у кого с собой польские товары. Среди "запрещенки" — пачки кофе, плитки шоколада, туалетная бумага.