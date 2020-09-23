На всех фотографиях, по наблюдению уфолога, объект находится в разных положениях. Автор ролика сделал из этого вывод, что обнаружил на картах гигантского боевого робота — результат экспериментов американских военных. Возможно, когда-то эта человекоподобная машина будет использоваться в боевых действиях, считает он.