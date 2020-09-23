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На картах Google нашли «гигантских роботов» на засекреченной военной базе

Lenta.ru
25 минут назад
Уфолог с YouTube-канала UFO Sightings Daily исследовал «Зону 51» с помощью спутниковых снимков в сервисе Google Earth. Во время анализа засекреченной военной базы автор нашел объект, по форме напоминающий человеческую фигуру. Блогера впечатлили размеры находки — судя по его измерениям, высота фигуры составляет не менее 16 метров.
На всех фотографиях, по наблюдению уфолога, объект находится в разных положениях. Автор ролика сделал из этого вывод, что обнаружил на картах гигантского боевого робота — результат экспериментов американских военных. Возможно, когда-то эта человекоподобная машина будет использоваться в боевых действиях, считает он.
Впрочем, некоторые зрители не согласились с выводами исследователя. Часть комментаторов написали, что «гигантский робот» может оказаться обычной горой мусора. Другие удивились, почему военные хотя бы не прикрыли свое секретное изобретение брезентом.
В мире,Видео,Google,
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