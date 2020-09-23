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Раскрыта причина выезда Тихановской за пределы Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Раскрыта причина выезда Тихановской за пределы Белоруссии
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Пресс-секретарь оппозиционного лидера Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала о том, почему бывшая кандидат в президенты выехала за пределы Белоруссии. Об этом она заявила в интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм».
По словам Красулиной, Тихановской пришлось уехать из страны после общения в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с представителями силовых структур. Пресс-секретарь утверждает, что оппозиционного лидера поставили перед выбором, либо выехать за пределы Белоруссии, либо ее дети будут расти сиротами. Красулина подчеркнула, что ей этого достаточно, чтобы понять действия Тихановской, и добавила, что ни в коем случае ее не осуждает.
Ранее Тихановская объяснила свое нежелание возвращаться в Белоруссию в ближайшее время. По словам политика, пока в Белоруссии она не чувствует себя в безопасности. Она также подчеркнула, что если бы у нее была возможность жить в Белоруссии, не опасаясь уголовного преследования, она бы осталась в стране и «ни на минуту не задумалась».
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Центризбирком России
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